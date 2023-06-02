"Астана" показала, что нет ничего невозможного". Смаков - о казахстанских клубах в еврокубках

До старта казахстанских клубов в квалификации еврокубковых турниров осталось чуть больше месяца. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Самат Смаков высказал свое мнение о шансах команд на выход в групповой этап.
"Перед еврокубками у каждой нашей команды будет время укомплектоваться. Конечно, хотелось бы, чтобы все прошли как можно дальше. Но очевидно, что будет тяжело. Но за нас всегда есть один фактор - наш чемпионат в это время будет в самом разгаре, а для большинства соперников сезон только начнется.
"Астана" ранее показывала, что нет ничего невозможного, в еврокубках можно и нужно добиваться результата. Среди нынешних участников та же "Астана", конечно, имеет более весомые шансы на выход в групповой этап. Но "Ордабасы", "Актобе" и "Тобол" при укреплении состава тоже способны добиваться результата", - отметил Смаков.
Напомним, что "Астана" в качестве чемпиона Казахстана возьмет старт с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, и будет в числе "сеянных" команд. "Актобе" и "Ордабасы" начнут путь в Лиге конференций со второго квалификационного раунда, а "Тобол" сыграет в этом же турнире, но стартует в первом раунде.
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