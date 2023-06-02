"Астана" показала, что нет ничего невозможного". Смаков - о казахстанских клубах в еврокубках

До старта казахстанских клубов в квалификации еврокубковых турниров осталось чуть больше месяца. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Самат Смаков высказал свое мнение о шансах команд на выход в групповой этап.

"Перед еврокубками у каждой нашей команды будет время укомплектоваться. Конечно, хотелось бы, чтобы все прошли как можно дальше. Но очевидно, что будет тяжело. Но за нас всегда есть один фактор - наш чемпионат в это время будет в самом разгаре, а для большинства соперников сезон только начнется.

"Астана" ранее показывала, что нет ничего невозможного, в еврокубках можно и нужно добиваться результата. Среди нынешних участников та же "Астана", конечно, имеет более весомые шансы на выход в групповой этап. Но "Ордабасы", "Актобе" и "Тобол" при укреплении состава тоже способны добиваться результата", - отметил Смаков.

Напомним, что "Астана" в качестве чемпиона Казахстана возьмет старт с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, и будет в числе "сеянных" команд. "Актобе" и "Ордабасы" начнут путь в Лиге конференций со второго квалификационного раунда, а "Тобол" сыграет в этом же турнире, но стартует в первом раунде.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 9 2 2 17-11 29 2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26 3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22 4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21 5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18 6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18 7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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