"Астана" подпишет левого вингера и защитника до закрытия трансферного окна

Столичная "Астана" ведет поиски атакующего полузащитника и центрального защитника, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб ведет переговоры с игроками, способными закрыть позицию левого вингера после ухода лучшего бомбардира КПЛ-2022 Педру Эуженио.
Известно, что потенциальные кандидаты выступают в европейских чемпионатах.
Также "Астана" планирует подписать центрального защитника после ухода в аренду молодого Талгата Кусяпова. Воспитанник актауского футбола будет выступать в родном "Каспии".
Ранее стало известно о грандиозных планах клуба по существенному улучшению инфраструктуры.
Летом текущего года "Астана" выступит в квалификации Лиги чемпионов.
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