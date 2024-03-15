"Астана" осуществила необычный трансфер

ФК "Астана" подписала контракт с представителем медиафутбола Алишером Кельгенбаем, сообщают Vesti.kz.

Соглашение с одним из известных блогеров подписано на полгода. Сообщается, что 28-летний медиафутболист впервые сразится на одном поле с профессиональными игроками.

"Астана" набрала шесть очков и занимает второе место в КПЛ-2024.