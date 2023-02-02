"Астана" определилась с будущим Абата Аймбетова

Футбольный клуб "Астана" рассчитывает на форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова. Об этом информирует Meta-ratings.kz.
Отмечается, что об этом сообщили в самом столичном клубе.
Ранее в социальных сетях появилась информация о возможном уходе Аймбетова из "Астаны".
Нападающий продолжает тренироваться в составе чемпионов Казахстана на сборах в Турции.
В минувшем сезоне КПЛ воспитанник "Актобе" забил девять голов и сделал три голевые передачи. Также на его счету три гола и один ассист в Лиге наций-2022/2024.
В межсезонье Аймбетов отказался от перехода в российский клуб.
Ранее астанчане объявили соперников на УТС в Турции.
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