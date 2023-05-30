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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" определилась с приоритетными трансферами перед Лигой чемпионов

"Астана" определилась с приоритетными трансферами перед Лигой чемпионов
©ФК "Астана"

Лидер чемпионата Казахстана "Астана" в летнее трансферное окно может усилиться новым нападающим, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В столичном клубе есть определенное разочарование от игры гамбийского нападающего Дембо Дарбо. 24-летнего легионера подписывали в качестве первого номера на позицию форварда, однако он в последних матчах проиграл конкуренцию Абату Аймбетову.

Кроме того, снизилась результативность и у многолетнего лидера команды Марина Томасова, а также пока совсем не забивает другой вингер - француз Фабьен Урега (у него лишь три ассиста в 13 матчах).

Перед стартом еврокубков в "Астане" понимают необходимость усиления атаки, но клуб хочет найти игрока с гарантированным качеством и при этом, в определенных финансовых рамках.

Напомним, что Дарбо в нынешнем сезоне КПЛ забил два мяча в 12 матчах, а нападающий сборной Казахстана Аймбетов оформил четыре мяча в 13 играх.

"Астана" возьмет старт с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Столичный клуб будет в числе "сеянных".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 2 2 17-11 29
2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26
3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22
4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18
7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Астана ФК КПЛ Лига чемпионов

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