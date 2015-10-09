"Астана" оформила трансфер двух новичков в линию атаки

"Астана" дозаявила двух новичков в последний день трансферного окна в казахстанской премьер-лиге, передают Vesti.kz.

Состав столичного клуба пополнил 20-летний казахстанский вингер Арман Варданян. Его последним клубом был армянский "Гандзасар". До этого он выступал в составе "Батыра" из Экибастуза.

В линию атаки был подписан 29-летний хорватский нападающий Никола Бурич. Ранее он выступал за хорватские "Рудеш" и "Домжале", словенский "Копер", итальянскую "Новару", а также клуб "Леньяго Салус". Минувший сезон Бурич провел в составе албанской "Игнатии" - сыграл 33 матчах, в которых забил шесть мячей.

Ранее состав "Астаны" в летнее трансферное окно пополнили Иван Миладинович, Дамир Марат и Александр Меркель.

По итогам 17 туров КПЛ-2026 "Астана" занимает третью строчку турнирной таблицы. Накануне команда Григория Бабаяна вылетела из Лиги конференций.

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