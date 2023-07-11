"Астана" официально представила игрока европейской сборной перед матчем Лиги чемпионов

"Астана" официально представила полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Степана Лончара, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист будет выступать в столичном клубе под номером "44". Ранее 26-летний футболист играл за боснийский "Широки-Бриег", хорватскую "Риеку", венгерский "Ференцварош" и бельгийский "Кортрейк".
В составе сборной Боснии и Герцеговины новичок "Астаны" провел 11 матчей.
Ранее, столичный клуб, который завтра проведет матч квалификации Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо" пополнил состав защитником сборной Казахстана Александром Марочкиным.
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