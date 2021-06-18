"Астана" объявила о назначении Али Алиева

"Астана" представила футболистам дублирующего состава нового главного тренера Али Алиева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба клуба, ранее занимавший эту должность Константин Котов переведен на должность координатора футбольного центра. Он будет отвечать за обучение тренерского состава, а также заниматься практической и теоретической работой по программе развития центра в период 2021-2025 годов.

Также к работе в футбольный центр вернулся Сапар Карынбаев. Он возглавил команду "Астана-2005". Помогать ему будет Александр Лисин.

Напомним, что 40-летний Алиев начинал сезон в карагандинском "Шахтере", однако после четвертого тура подал в отставку. Также он выводил петропавловский "Кызыл-Жар" в КПЛ в 2019 году.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!