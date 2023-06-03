"Астана" обыграла аутсайдера и закрепила лидерство в КПЛ

ФК "Астана" закрепил свою лидерство в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 3 июня, подопечные Григория Бабаяна на своей арене провели матч 12 тура КПЛ, в котором обыграли "Аксу".
Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором гола стал Марин Томасов, отличившийся на 32 минуте.
Подробная статистика матча доступна здесь.
Набрав три очка, "Астана" еще больше оторвалась от конкурентов. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться ниже.
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