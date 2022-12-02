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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" намерена подписать защитника сборной Казахстана

"Астана" намерена подписать защитника сборной Казахстана
©ФК "Тобол"

Защитник "Тобола" и сборной Казахстана Сергей Малый близок к переходу в "Астану", сообщает Meta-ratings.kz

32-летний футболист ранее уже выступал за столичный клуб с 2016 по 2020 годы. Также "Астана" несколько раз отдавала его в аренду. 

Малый должен присоединиться к столичной команде на первом учебно-тренировочном сборе. 

Ранее центральный защитник выступал также за "Шахтер", "Ордабасы" и "Иртыш".

Ранее стало известно о том, что столичный клуб намерен пополнить ряды капитаном сборной Казахстана Асхатом Тагыбергеном.

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Метки:
КПЛ Астана ФК Тобол ФК Казахстан

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