"Астана" намерена подписать защитника сборной Казахстана

Защитник "Тобола" и сборной Казахстана Сергей Малый близок к переходу в "Астану", сообщает Meta-ratings.kz.
32-летний футболист ранее уже выступал за столичный клуб с 2016 по 2020 годы. Также "Астана" несколько раз отдавала его в аренду.
Малый должен присоединиться к столичной команде на первом учебно-тренировочном сборе.
Ранее центральный защитник выступал также за "Шахтер", "Ордабасы" и "Иртыш".
Ранее стало известно о том, что столичный клуб намерен пополнить ряды капитаном сборной Казахстана Асхатом Тагыбергеном.
Реклама