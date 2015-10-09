Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 07:00
 

"Астана" готова продать лучшего бомбардира. Известна его цена

  Комментарии

Поделиться
"Астана" готова продать лучшего бомбардира. Известна его цена ©ФК "Астана"

"Астана" переживает один из самых непростых моментов в своей истории и этой зимой может расстаться с очередным важным легионером - полузащитником Назми Грипши. В беседе с корреспондентом Vesti.kz наставник столичного клуба Григорий Бабаян не исключил уход игрока сборной Албании. 

Поделиться

"Астана" переживает один из самых непростых моментов в своей истории и этой зимой может расстаться с очередным важным легионером - полузащитником Назми Грипши. В беседе с корреспондентом Vesti.kz наставник столичного клуба Григорий Бабаян не исключил уход игрока сборной Албании. 

В минувшем сезоне 28-летний полузащитник провёл 26 матчей, забив 16 голов и оформив семь результативных передач. Грипши стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, обойдя Дастана Сатпаева и Марина Томасова.

На данный момент Грипши проходит сборы с "Астаной", однако его продажа возможна. 

"На сегодняшний день Назми Грипши является игроком "Астаны" и остаётся в команде. Вместе с тем, если поступит выгодное для клуба предложение, клуб, конечно же, его рассмотрит.

Это касается не только Грипши, а любого футболиста, у которого есть действующий контракт с "Астаной", - заявил Григорий Константинович.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован один из клубов высшей лиги США и Канады (МЛС), который готов выкупить трансфер у "Астаны". Контракт Грипши со столичным клубом действует до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что после завершения прошлого сезона "Астану" покинули несколько иностранцев и казахстанцев, среди них: Марат Быстров, Александр Марочкин, Дмитрий Шомко, Нурали Жаксылык, Макс Эбонг, Джеффри Чинеду, Усман Камара и Дритон Цамай. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
14 января 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Вараждин
Вараждин
(Вараждин)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Вараждин
Проголосовало 175 человек

Реклама

Живи спортом!