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КПЛ
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"Астана" - "Атырау": прямая трансляция матча за лидерство в КПЛ

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"Астана" - "Атырау": прямая трансляция матча за лидерство в КПЛ ©ФК "Астана"

Сегодня, 30 октября, состоится перенесенный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной" и "Атырау", передают Vesti.kz.

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Сегодня, 30 октября, состоится перенесенный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной" и "Атырау", передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Алматы и начнется в 19:00 по столичному времени.

В прямом эфире игру покажет Sport+. Также трансляция будет доступрна на сайте телеканала и на сайте QFL.

Прямая трансляция на Sport+

На данный момент "Астана" с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице КПЛ, отставая на один балл от лидирующего "Кайрату" и имея игру в запасе. "Атырау" (32) идет седьмым.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Астана 21 12 4 5 31-16 40
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Астана ФК Атырау ФК КПЛ Футбол

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