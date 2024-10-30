"Астана" - "Атырау": прямая трансляция матча за лидерство в КПЛ
©ФК "Астана"
Сегодня, 30 октября, состоится перенесенный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной" и "Атырау", передают Vesti.kz.
Сегодня, 30 октября, состоится перенесенный матч 17-го тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной" и "Атырау", передают Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Алматы и начнется в 19:00 по столичному времени.
В прямом эфире игру покажет Sport+. Также трансляция будет доступрна на сайте телеканала и на сайте QFL.
На данный момент "Астана" с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице КПЛ, отставая на один балл от лидирующего "Кайрату" и имея игру в запасе. "Атырау" (32) идет седьмым.
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