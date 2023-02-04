Аргентинский легионер объяснил свое решение перейти в клуб КПЛ

Аргентинский новичок "Актобе" Леонель Струмия объяснил выбор клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz. О соглашении с ним было объявлено сегодня, 4 февраля.

"Привет! Я - Леонель Струмия. Из Аргентины. Я новый игрок "Актобе" и я очень рад быть в этом большом клубе. У меня есть друг, который играл за "Актобе" - Томаш Шимкович. Он говорил мне, какой это большой клуб, и я очень счастлив быть здесь и не могу дождаться сыграть на нашем поле. Шимкович мне рассказывал про фантастическую атмосферу. Я буду выкладываться на максимум, потому что я очень счастлив быть в этой команде", - заявил легионер.

30-летний легионер делал первые шаги в профессиональной карьере, выступая за родной "Алумни", а затем перебрался в Латвию.

С 2015 по 2022 год Струмия успешно защищал цвета латвийских клубов "Лиепая" и РФШ", став двукратным чемпионом Латвии и двукратным обладателем Кубка страны. Благодаря этому в составе этих коллективов провел более 20 матчей в еврокубках.

Transfermarkt оценивает аргентинца в 350 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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