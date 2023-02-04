Аргентинский легионер объяснил свое решение перейти в клуб КПЛ

Аргентинский новичок "Актобе" Леонель Струмия объяснил выбор клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz. О соглашении с ним было объявлено сегодня, 4 февраля.
"Привет! Я - Леонель Струмия. Из Аргентины. Я новый игрок "Актобе" и я очень рад быть в этом большом клубе. У меня есть друг, который играл за "Актобе" - Томаш Шимкович. Он говорил мне, какой это большой клуб, и я очень счастлив быть здесь и не могу дождаться сыграть на нашем поле. Шимкович мне рассказывал про фантастическую атмосферу. Я буду выкладываться на максимум, потому что я очень счастлив быть в этой команде", - заявил легионер.
30-летний легионер делал первые шаги в профессиональной карьере, выступая за родной "Алумни", а затем перебрался в Латвию.
С 2015 по 2022 год Струмия успешно защищал цвета латвийских клубов "Лиепая" и РФШ", став двукратным чемпионом Латвии и двукратным обладателем Кубка страны. Благодаря этому в составе этих коллективов провел более 20 матчей в еврокубках.
Transfermarkt оценивает аргентинца в 350 тысяч евро.
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