Клуб КПЛ подписал аргентинца с опытом выступлений в Европе

Аргентинский полузащитник Леонель Струмия официально пополнил состав "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".
30-летний легионер делал первые шаги в профессиональной карьере, выступая за родной "Алумни", а затем перебрался в Латвию.
С 2015 по 2022 год Струмия успешно защищал цвета латвийских клубов "Лиепая" и РФШ", став двукратным чемпионом Латвии и двукратным обладателем Кубка страны. Благодаря этому в составе этих коллективов провел более 20 матчей в еврокубках.
Transfermarkt оценивает аргентинца в 350 тысяч евро.
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