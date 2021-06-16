Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен

"Кайрат" провел первый матч после ухода Алексея Шпилевского с поста главного тренера и одержал уверенную победу над "Таразом" (2:0). В авторской колонке для Vesti.kz заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов с помощью статистики оценил качество игры алматинцев и призвал не делать далеко идущих выводов исходя из одной встречи под руководством Кирилла Кекера.
Подводя итоги 15-го тура, известный тренер сказал, что "Кайрат" стал играть лучше. Что значит лучше?
Выводы о любой игре можно сделать с помощью:
1. Экспертной оценки.
Это субъективное мнение специалиста, журналиста или болельщика. Часто под влиянием результата матча или личных симпатий.
2. Аналитической статистики игровых действий, используя цифровые технологии. В этом случае оценки объективны.
Оцениванию подлежат игровые действия, от которых напрямую зависит результат:
- как успешно игрок продвигал мяч в атаку,
- много ли выиграл единоборств,
- как успешно отбирал и перехватывал мячи,
- создавал ли голевые моменты (ГМ 1 балл),
- забил гол (2 балла).
Чтобы сказать, что игра была лучше или хуже, нужно сравнить динамику показателей. Возможность ее получить дает статистика фирмы Instat.
Недавно мы анализировали классическое противостояние "Астаны" и "Кайрата". Используем анализ действий футболистов "Кайрата" в той игре, сравним их с показателями в матче с "Таразом".
Итоговые оценки рассчитаны по 5-балльной шкале.
Динамика оценок позволяет сделать вывод о:
1) стабильности игрока как основном признаке мастерства;
2) состоянии спортивной формы. В случае необходимости своевременно ее скорректировать.
Комментарий
1. "Кайрат" продвигал мяч в атаку практически одинаково: сумма баллов с "Таразом" - 51, с "Астаной" - 53.
2. Алматинцы во втором матче лучше были в единоборствах (80-73), особенно в перехватах и отборах (67-49).
3. Общая оценка за эффективность индивидуальных действий стала выше (3,8-3,6).
4. Нужно порадоваться за Абикена (4,4-1,5).
5. Учитывая уровень команд, можно сказать, что вывод о существенных качественных изменениях в игре "Кайрата" делать рано.
6. После 18-го тура станет ясно, изменился ли "Кайрат".
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!