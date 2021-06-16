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Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен

Они приблизились в чемпионской гонке к "Астане".

Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" провел первый матч после ухода Алексея Шпилевского с поста главного тренера и одержал уверенную победу над "Таразом" (2:0). В авторской колонке для Vesti.kz заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов с помощью статистики оценил качество игры алматинцев и призвал не делать далеко идущих выводов исходя из одной встречи под руководством Кирилла Кекера.  

Подводя итоги 15-го тура, известный тренер сказал, что "Кайрат" стал играть лучше. Что значит лучше?

Выводы о любой игре можно сделать с помощью:

1. Экспертной оценки.

Это субъективное мнение специалиста, журналиста или болельщика. Часто под влиянием результата матча или личных симпатий.

2. Аналитической статистики игровых действий, используя цифровые технологии. В этом случае оценки объективны.

Оцениванию подлежат игровые действия, от которых напрямую зависит результат:

- как успешно игрок продвигал мяч в атаку,

- много ли выиграл единоборств,

- как успешно отбирал и перехватывал мячи,

- создавал ли голевые моменты (ГМ 1 балл),

- забил гол (2 балла).

Чтобы сказать, что игра была лучше или хуже, нужно сравнить динамику показателей. Возможность ее получить дает статистика фирмы Instat.

Недавно мы анализировали классическое противостояние "Астаны" и "Кайрата". Используем анализ действий футболистов "Кайрата" в той игре, сравним их с показателями в матче с "Таразом".

Итоговые оценки рассчитаны по 5-балльной шкале.

Динамика оценок позволяет сделать вывод о:

1) стабильности игрока как основном признаке мастерства;

2) состоянии спортивной формы. В случае необходимости своевременно ее скорректировать.

Комментарий

1. "Кайрат" продвигал мяч в атаку практически одинаково: сумма баллов с "Таразом" - 51, с "Астаной" - 53.

2. Алматинцы во втором матче лучше были в единоборствах (80-73), особенно в перехватах и отборах (67-49).

3. Общая оценка за эффективность индивидуальных действий стала выше (3,8-3,6).

4. Нужно порадоваться за Абикена (4,4-1,5).

5. Учитывая уровень команд, можно сказать, что вывод о существенных качественных изменениях в игре "Кайрата" делать рано.

6. После 18-го тура станет ясно, изменился ли "Кайрат".

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Шпилевский Алексей Тараз ФК

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