Алыкулов из "Кайрата" вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022

Сборная Кыргызстана под руководством Александра Крестинина объявила список футболистов для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2022 в зоне АФК (группа F). Всего в списке 25 человек, в их числе оказался и полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФС.
Команда соберется 30 мая на краткосрочный учебно-тренировочный сбор, после чего 2 июня вылетит в Осаку, где сыграет с Мьянмой, Монголией и Японией.
Расписание игр:
7 июня
Кыргызстан - Монголия
11 июня
Мьянма - Кыргызстан
15 июня
Япония - Кыргызстан
Напомним, что Алыкулов выступает за "Кайрат" с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник помог алматинскому клубу впервые за 16 лет оформить чемпионский титул. В нынешнем сезоне игрок провел 11 матчей в чемпионате Казахстана, забил один гол и отдал три ассиста.
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