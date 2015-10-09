Алиев получил назначение в клуб КПЛ

Экс-главный тренер сборной Казахстана Али Алиев в следующем сезоне вернется к клубной работе - он близок к назначению в команду казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

По информации источника, в ближайшие дни Али Алиев будет официально назначен главным тренером "Жениса". Украинский специалист Андрей Демченко, ранее возглавлявший столичный клуб, уже покинул команду.

Отметим, что Демченко в интервью Vesti.kz заявил о готовности продолжить работу в КПЛ и рассмотреть предложения других клубов.

Напомним, что Алиев подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана после поражения от Бельгии (0:6) в матче отборочного цикла ЧМ-2026. Однако, нынешний главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов настоял на том, чтобы Алиев остался в тренерском штабе национальной команды.

Ранее Алиев уже работал в нескольких клубах КПЛ, а именно в "Кызылжаре" и "Шахтере", а также в молодежной команде "Астаны".

