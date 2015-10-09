Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 14:30
 

Алиев получил назначение в клуб КПЛ

  Комментарии

Алиев получил назначение в клуб КПЛ ©TengriNews/Надежда Лыкова

Экс-главный тренер сборной Казахстана Али Алиев в следующем сезоне вернется к клубной работе - он близок к назначению в команду казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

По информации источника, в ближайшие дни Али Алиев будет официально назначен главным тренером "Жениса". Украинский специалист Андрей Демченко, ранее возглавлявший столичный клуб, уже покинул команду. 

Отметим, что Демченко в интервью Vesti.kz заявил о готовности продолжить работу в КПЛ и рассмотреть предложения других клубов. 

Напомним, что Алиев подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана после поражения от Бельгии (0:6) в матче отборочного цикла ЧМ-2026. Однако, нынешний главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов настоял на том, чтобы Алиев остался в тренерском штабе национальной команды.

Ранее Алиев уже работал в нескольких клубах КПЛ, а именно в "Кызылжаре" и "Шахтере", а также в молодежной команде "Астаны".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

