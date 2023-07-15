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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Актобе" вдесятером отстоял выездную победу над "Шахтером"

"Актобе" вдесятером отстоял выездную победу над "Шахтером"
©ФК "Шахтер"

Матч 15-го тура казахстанской премьер-лиги между "Шахтером" и "Актобе" завершился выездной победой гостей, передают Vesti.kz.

Автором единственного гола в матче, прошедшем в Караганде, стал Арман Кенесов. При этом "Актобе" заканчивал игру вдесятером. За вторую желтую карточку на 79-ой минуте с поля был изгнан защитник актюбинцев Адильхан Танжариков.

Этот успех помог "Актобе" набрать 31 балл и закрепится на третьей строчке. "Шахтер" с 15-ю очками на 10-ом месте.

Ранее "Кайрат" на выезде со счетом 1:0 обыграл "Окжетпес".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38
2 Астана 16 12 2 2 23-13 38
3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31
4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27
5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25
6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23
7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21
8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20
9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16
10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15
11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14
12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11
13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10
14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7

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Метки:
Актобе ФК Шахтер ФК КПЛ

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