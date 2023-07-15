"Актобе" вдесятером отстоял выездную победу над "Шахтером"

Матч 15-го тура казахстанской премьер-лиги между "Шахтером" и "Актобе" завершился выездной победой гостей, передают Vesti.kz.
Автором единственного гола в матче, прошедшем в Караганде, стал Арман Кенесов. При этом "Актобе" заканчивал игру вдесятером. За вторую желтую карточку на 79-ой минуте с поля был изгнан защитник актюбинцев Адильхан Танжариков.
Этот успех помог "Актобе" набрать 31 балл и закрепится на третьей строчке. "Шахтер" с 15-ю очками на 10-ом месте.
Ранее "Кайрат" на выезде со счетом 1:0 обыграл "Окжетпес".
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