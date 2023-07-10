"Актобе" выставят на торги. Известны подробности

По информации телеграм-канала "Серый CARDINAL" ФК "Актобе" выставляют на торги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает источник перед потенциальным инвестором будут ставиться серьезные финансовые условия.

"Стали известны подробности приватизации ФК "Актобе"

Клуб действительно выставляют на торги, но пока производится оценка имущества. Кроме того, перед новым владельцем будут ставиться серьезные финансовые обязательства, поэтому если "Актобе" и уйдет с молотка, то только действительно платежеспособному инвестору. Впрочем, по уже неофициальной информации не исключено, что и в этом году клуб останется в госсобственности потому что:

А) Для актюбинцев и местной исполнительной власти это чувствительный вопрос.

Б) Найти действительно платежеспособного инвестора, готового дополнительно вкладывать свои деньги крайне сложно.

Есть еще вариант, о передаче государственных профессиональных футбольных клубов Казахстана в распоряжение Министерства культуры и спорта РК. Но такой вариант пока на стадии обсуждения", - сообщает источник.