В "Актобе" высказались об уровне кандидата в сборную Казахстана

Наставник "Актобе" Дмитрий Парфенов ответил высказался о соответствии форварда команды Идриса Умаева уровню сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.
"Соответствует ли игра Умаева уровню сборной Казахстана? Мне сложно судить, некорректно будет судить. Надо понимать уровень его конкурентов в позиции и определенные требования к его позиции. Это лучше к тренеру сборной.
Идрис может больше, это точно. Наша задача — чтобы каждый игрок давал свой максимум", - приводит слова Парфенова Legalbet.kz.
В текущем сезоне Умаев сыграл два матча в КПЛ-2024, забив три мяча и отдав результативную передачу.
Ранее игрок "Актобе" высказался о получении гражданства Казахстана.
"Я жду. Мне сказали, что это займет время. Буду рад получить гражданство Казахстана", - процитировала Умаева пресс-служба "Актобе".
По информации различных источников, отец Умаева родился в Казахстане. При этом, сам 25-летний игрок ранее выступал на уровне молодежных сборных России U-20 и U-21.
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