Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

В "Актобе" высказались об уровне кандидата в сборную Казахстана

В "Актобе" высказались об уровне кандидата в сборную Казахстана
©ФК "Актобе"

Наставник "Актобе" Дмитрий Парфенов ответил высказался о соответствии форварда команды Идриса Умаева уровню сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

"Соответствует ли игра Умаева уровню сборной Казахстана? Мне сложно судить, некорректно будет судить. Надо понимать уровень его конкурентов в позиции и определенные требования к его позиции. Это лучше к тренеру сборной.

Идрис может больше, это точно. Наша задача — чтобы каждый игрок давал свой максимум", - приводит слова Парфенова Legalbet.kz.

В текущем сезоне Умаев сыграл два матча в КПЛ-2024, забив три мяча и отдав результативную передачу.

Ранее игрок "Актобе" высказался о получении гражданства Казахстана.

"Я жду. Мне сказали, что это займет время. Буду рад получить гражданство Казахстана", - процитировала Умаева пресс-служба "Актобе". 

По информации различных источников, отец Умаева родился в Казахстане. При этом, сам 25-летний игрок ранее выступал на уровне молодежных сборных России U-20 и U-21.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Актобе ФК КПЛ Россия Сборная РК по футболу

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 17:31
КПЛ
©ФК "Актобе" В "Актобе" высказались об уровне кандидата в сборную Казахстана
Сегодня , 16:42
КПЛ
©ФК "Шахтер" В КПЛ-2024 состоялась первая тренерская отставка
Сегодня , 16:31
КПЛ
©ФК "Астана" Бабаян перестроил "Астану" в атаку - это риск даже в рамках КПЛ
Сегодня , 14:25
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Меня не волнует, доволен Тагыберген или нет". Что происходит в "Ордабасы" и уйдет ли Седнев?
Сегодня , 11:15
КПЛ
©ФК "Кяпаз" Клуб КПЛ подписал нового голкипера. Но есть нюанс
Вчера , 18:45
КПЛ
©КФФ "Нуждаемся в новых лицах". Сборной Казахстана некем обновлять состав?
Вчера , 17:35
КПЛ
©uefa.com "В Казахстане точно самый талантливый". Правда ли, что Джолчиев был сильнее Зайнутдинова?
Вчера , 16:31
КПЛ
©ФК "Актобе" Бешеная мотивация и небывалые цифры! Как российский кандидат в сборную Казахстана разрывает КПЛ
Вчера , 15:56
КПЛ
©КФФ "Ордабасы" решил судьбу главного тренера и замахнулся на Адиева
Вчера , 14:12
КПЛ
©КФФ Стало известно, когда сборная Казахстана получит нового футболиста из России
31 марта, 23:30
КПЛ
©ФК "Актобе" Форвард "Актобе" высказался о получении гражданства Казахстана
31 марта, 21:32
КПЛ
©ФК "Елимай" Карпович сделал неожиданное заявление после победы "Елимая" над "Астаной"
31 марта, 20:55
КПЛ
©ФК "Кайрат" Новичок сборной Казахстана помог "Кайрату" обыграть "Ордабасы"
31 марта, 20:00
КПЛ
©ФК "Астана" В "Астане" возмущены судейством после поражения от "Елимая"
31 марта, 19:30
КПЛ
©ФК "Женис" В "Женисе" высказались о пенальти в игре с "Актобе"
31 марта, 19:01
КПЛ
©ФК "Актобе" Тренер "Актобе" посвятил победу над "Женисом" пострадавшим при паводках
31 марта, 18:30
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" проиграла "Елимаю" в драматичном матче
31 марта, 17:30
КПЛ
©ФК "Тобол" Тренер "Тобола" выделил работу Алиева в "Кызыл-Жаре"
31 марта, 17:01
КПЛ
©ФК "Актобе" В "Актобе" рассказали о сроках возвращения на основной стадион
31 марта, 16:38
КПЛ
©ФК "Актобе" Лидер сборной Казахстана высказался о победе "Актобе"
31 марта, 16:11
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" потерял очки в матче чемпионата Казахстана
31 марта, 15:57
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" разгромил дебютанта чемпионата Казахстана
31 марта, 13:52
КПЛ
©ФК "Жетысу" Тренера уволили из клуба после жалобы акиму
31 марта, 11:42
КПЛ
©ФК "Кайрат" В "Кайрате" оценили трансфер казахстанца в европейский клуб
31 марта, 08:00
КПЛ
©instagram.com/fc__ordabasy Прямая трансляция матчей "Ордабасы" - "Кайрат", "Астана" - "Елимай" и еще двух игр КПЛ
30 марта, 23:03
КПЛ
©ФК "Жетысу" В чемпионате Казахстана был забит красивейший гол
30 марта, 19:20
КПЛ
©instagram.com/zhomartov35/ Чемпион КПЛ выступил с заявлением о трансфере вратаря
30 марта, 18:26
КПЛ
©ФК "Атырау" Топовый иностранец лишил клуб КПЛ набранных очков
30 марта, 17:27
КПЛ
©ФК "Туран" В клубе КПЛ объяснили выход десяти легионеров в стартовом составе
30 марта, 15:54
КПЛ
©ФК "Шахтер" Двукратный чемпион Казахстана проиграл третий матч подряд в КПЛ-2024

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus