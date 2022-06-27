"Актобе" сокрушил "Астану" и стал главным фаворитом на титул КПЛ?

В центральном матче 15-го тура чемпионата Казахстана "Актобе" деклассировал "Астану" и окончательно заявил о своих притязаниях на чемпионство. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как команда Андрея Карповича преобразилась за короткое время и в чем ее козыри.

Несмотря на несколько серьезных кадровых потерь "Астаны", ее состав был достаточно конкурентоспособным, и поэтому преуменьшать победу "Актобе" тут не приходится. Команда Карповича навязала "Астане" агрессивную игру, и к такому давлению гости оказались не готовы.

Если говорить персонально, этот матч стал объектом необычной личной дуэли двух французских креативщиков - Уго Видемона и Жереми Манзорро. Вингер "Актобе" оказался гораздо эффективнее. В первом тайме именно он создал два гола и выглядел лидером команды.

Попытки "Астаны" выровнять положение не шли ни в какое сравнение по остроте с кинжальными контратаками "Актобе". В этой интенсивной, буйной игре Карпович дал проявить себя еще и молодым казахстанцам. Алибек Касым забил с пенальти, а Максим Самородов выскочил на замену и поставил точку в матче аккуратным ударом в угол.

"Актобе" владел мячом 29 процентов времени, проиграл по количеству ударов, но никто не скажет, что эта победа была незаслуженной. Просто побеждать можно по-разному. Если Благоевич в очередной раз предстал догматиком, у которого нет плана Б, то вот Андрей Карпович вновь проявил себя как один из самых гибких тренеров лиги. В этой связи нельзя не упомянуть яркую историю аргентинского тренера Хорхе Сампаоли в контексте "важности" владения мячом:

"Однажды я пришел в бар. Я был с девушкой. Мы общались всю ночь, флиртовали, смеялись. Около пяти часов утра зашел парень, взял ее под руку и она уехала с ним. Вот что я могу сказать про владение мячом".

После прихода Карповича у "Актобе" три победы в четырех матчах (проиграли только "Каспию" в первой игре при новом тренере), причем все соперники были из топ-5 - "Атырау", "Тобол", "Астана".

Андрей Владимирович изменил схему, перешел на систему в четыре защитника, полностью доверившись Алибеку Касыму (что неудивительно, ведь именно при Карповиче центрбек выдал пока лучший сезон в карьере), вместе с Темирланом Ерлановым они составили крайне органичную и современную пару защитников.

В центре поля у "Актобе" тоже есть выбор - силовые опорники Логвиненко, Адукор, Жулпа, а также более разыгрывающий Руслан Камболов. В роли полузащитника box-to-box Рамазан Оразов, который отвечает за продвижение мяча, примерно в такой же роли может сыграть Арман Кенесов.

Основная атакующая тройка "красно-белых" на данный момент - Видемон, Шина, Сердеров. Все малогабаритные, но достаточно быстрые, техничные и с хорошим завершением. Плюс есть еще две боевые опции в нападении - Балашов и Самородов. Оба доказали свою полезность после выходов на замену.

Таким образом, в "Актобе" сформировался очень разнообразный состав, где есть опытные игроки с менталитетом чемпионов, амбициозная и действительно талантливая казахстанская молодежь, а также несколько крепких легионеров, один из которых топ-уровня (Видемон).

Клуб в этом сезоне не отягощен еврокубками, поэтому сил и концентрации должно хватить до конца сезона. Еще одно скрытое преимущество "Актобе" - домашний стадион. Стадион Кобланды батыра - это бурлящий котел, в котором сложно выжить любому сопернику. В очередной раз болельщики "Актобе" подтверждают, что в Казахстане наиболее высокая концентрация футбольной атмосферы именно на их стадионе.

Посмотрим, сможет ли Карпович выиграть первый титул КПЛ в тренерской карьере и вернуть в город золото, которого не было девять лет.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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