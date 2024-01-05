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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Актобе" сделал сообщение по ивуарийскому футболисту

"Актобе" сделал сообщение по ивуарийскому футболисту
©ФК "Актобе"

Ивуарийский полузащитник Франк Андерсон Ньянгбо покинул футбольный клуб "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

24-летний игрок перешел в "Актобе" в прошлом году из  бельгийского "Гента" на правах аренды, сыграл за казахстанскую команду 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Вместе с "Актобе" стал бронзовым призером чемпионата.

Ранее состав актюбинцев покинули российский нападающий Роман Изотов и черногорский полузащитник Милош Раичкович.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Актобе ФК

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