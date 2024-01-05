"Актобе" сделал сообщение по ивуарийскому футболисту

Ивуарийский полузащитник Франк Андерсон Ньянгбо покинул футбольный клуб "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".
24-летний игрок перешел в "Актобе" в прошлом году из бельгийского "Гента" на правах аренды, сыграл за казахстанскую команду 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Вместе с "Актобе" стал бронзовым призером чемпионата.
Ранее состав актюбинцев покинули российский нападающий Роман Изотов и черногорский полузащитник Милош Раичкович.
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