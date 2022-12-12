"Актобе" сделал предложение экс-игроку "МЮ"

Сербский футболист костанайского "Тобола" Зоран Тошич имеет несколько вариантов для продолжения игровой карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации MaxBet Sport, Тошич получил предложение от "Актобе". Вице-чемпион Казахстана подготовил контракт на два года, переговоры продолжаются.
При этом, как отмечается, к экс-игроку московского ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" интерес проявляет один из венгерских клубов, название которого не раскрывается.
Отметим, что 38-летний полузащитник перешел в "Тобол" весной 2021-го, в том же году в составе костанайского клуба отпраздновал чемпионство КПЛ, а в этом сезоне выиграл бронзовые медали. В минувшем чемпионате Тошич провел 23 матча, в которых забил пять голов и отдал пять ассистов.
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