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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Актобе" решил судьбу известного нападающего

"Актобе" решил судьбу известного нападающего
©ФК "Актобе"

ФК "Актобе" выступил с заявлением о казахстанском форварде Абылайхане Жумабеке, сообщают Vesti.kz.

22-летний казахстанский нападающий по обоюдному согласию разорвал контракт с футбольным клубом "Актобе".

Экс-форвард "Тараза" присоединился к "красно-белым" в начале 2023 года, забив один гол и отдав одну результативную передачу в 22 матчах во всех турнирах. Вместе с "Актобе" форвард стал бронзовым призером чемпионата Казахстана.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Актобе ФК КПЛ

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