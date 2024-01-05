"Актобе" решил перехватить игрока сборной Казахстана у "Астаны"

Полузащитник сборной Казахстана Арман Кенесов продолжит карьеру в "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний футболист вел переговоры со столичной "Астаной" и даже подписал предварительный контракт с клубом, однако затем в процесс вмешались представители "Актобе".

Сам Кенесов не раз давал понять, что хочет продлить соглашение с "красно-белыми", однако новый контракт бронзовые призеры предложили не сразу.

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о продлении соглашения между Кенесовым и "Актобе". Сама "Астана" не стала чинить препятствия переговорному процессу игрока и другого клуба.

Кенесов является воспитанником павлодарского "Иртыша". Также играл за российский "СКА-Хабаровск" и кызылординский "Кайсар". В 23 матчах КПЛ минувшего сезона на счету Кенесова шесть голов и один ассист. Еще одну голевую передачу он записал в свой актив в гостевом матче сборной Казахстана против Сан-Марино в отборе на Евро-2024.