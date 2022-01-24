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В "Актобе" рассказали о "хитрости" в матче против участника еврокубков

В "Актобе" рассказали о "хитрости" в матче против участника еврокубков
©ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Главный тренер "Актобе" Владимир Муханов в интервью клубной пресс-службе рассказал об итогах контрольного матча против участника группового этапа Лиги конференций - "Зари" из Луганска, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Актобе" упустил победу над клубом (2:2), который идет на четвертом месте в УПЛ. В составе "красно-белых" отличились Уго Видемон и Виталий Балашов.

"Заря" - четвертый клуб в чемпионате Украины, постоянный представитель в Лиге Европы и Лиге чемпионов. То есть, достаточно серьезная команда, обладающая двумя полноценными составами. Для нас необходимо было посмотреть, какие подвижки произошли по сравнению с первым матчем в плане организации и физического состояния.

Считаю, что мы гораздо организованнее выглядели. Но это естественно, потому что, комментируя предыдущую игру, я говорил, что перерыв в два с половиной месяца для футболиста, это катастрофа. Очень многие навыки уходят, и сейчас, потихоньку, мы их возвращаем. Поэтому в спарринге с сильным соперником нам чрезвычайно важно было понять, как мы в организации и какое функциональное состояние у игроков.

С чем связано активное изменение позиций Шины, Видемона и Балашова? Это связано с веяниями современного футбола. Смена мест нападающих - обычное явление, чтобы защитники не привыкали к одному и тому же игроку. Нужно всегда вносить какой-то фактор неожиданности", - заявил Муханов.

Напомним, в первом контрольном матче "Актобе" проиграл клубу "Полесье" (1:2) из первой лиги Украины.

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Метки:
Актобе ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ

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