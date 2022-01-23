"Актобе" упустил победу над участником еврокубков

ФК "Актобе" провел второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Владимира Муханова сыграли вничью с украинской "Зарей" - 2:2. Причем "красно-белые" пропустили первыми уже на четвертой минуте, но еще до перерыва сумели не только отыграться, но и повести. Отличились Виталий Балашов и Уго Видемон.

Ранее "Актобе" проиграл девятой клубу "Полесье" (1:2) из первой лиги Украины.

"Заря" идет на четвертом месте в украинской премьер-лиге. Клуб из Луганска выступал в групповом этапе Лиги конференций.