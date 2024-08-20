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КПЛ
Вчера 21:32
 

"Актобе" прорабатывает варианты на случай отставки российского тренера

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"Актобе" прорабатывает варианты на случай отставки российского тренера ©ФК "Актобе"

"Актобе" может поменять главного тренера в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Актобе" может поменять главного тренера в ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Руководство клуба уже начало прорабатывать различные варианты на случай отставки российского тренера Дмитрия Парфенова. При этом приоритет будет отдан зарубежному специалисту.

По данным источника, близкому к ситуации, отставка Парфенова может произойти в ближайшие один-два тура.

25 августа "красно-белые" на выезде сыграют против "Ордабасы", а 31 августа - дома против "Елимая". Эти матчи станут определяющими для Парфенова, перед которым стоит задача - завоевать золото КПЛ.

По потерянным очкам "Актобе" идет на третьем месте, уступая "Ордабасы" (две игры в запасе) и "Кайрату".

В 17 туре КПЛ актюбинцы дома не смогли переиграть "Кайсар" - 1:1.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Актобе ФК Кайсар ФК КПЛ Футбол

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