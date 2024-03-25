"Актобе" пригласил поигравшего в АПЛ футболиста

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" поделился информацией о потенциальном новичке футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.
"В "Актобе" приедет на просмотр футболист поигравший в АПЛ и Бундеслиге. Со дня на день зарубежный нападающий приедет в город Актобе и, скорее всего, пополнит состав местной команды.
Имя игрока, пока раскрывать не станем, скажем лишь, что он имеет опыт выступления в топ-лигах Европы. Кроме того, в свое время одна из команд АПЛ заплатила за него бешеные деньги", - пишет источник.
Потенциальным новичком оказался Лис Муссе. Французский нападающий играл в АПЛ Лис Муссе в составе "Борнмута" и "Шеффилд Юнайтед". В Бундеслиге он защищал цвета "Бохума".
Свой следующий матч в КПЛ "Актобе" проведет 31 марта против столичного "Жениса". В активе "красно-белых" три очка.
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