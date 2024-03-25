"Актобе" пригласил поигравшего в АПЛ футболиста

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" поделился информацией о потенциальном новичке футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

"В "Актобе" приедет на просмотр футболист поигравший в АПЛ и Бундеслиге. Со дня на день зарубежный нападающий приедет в город Актобе и, скорее всего, пополнит состав местной команды.

Имя игрока, пока раскрывать не станем, скажем лишь, что он имеет опыт выступления в топ-лигах Европы. Кроме того, в свое время одна из команд АПЛ заплатила за него бешеные деньги", - пишет источник.