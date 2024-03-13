"Актобе" представил звездного новичка

ФК "Актобе" объявил о подписании доминиканского форварда Дорни Ромеро, сообщают Vesti.kz.

Контракт с 26-летним футболистом подписан на три года.

"Уроженец Санта-Крус-дель-Сейбо начал свою профессиональную карьеру на родине в клуба "Дельфинес дель Эсте" и «Сибао (Атлетико)" и стал лучшим бомбардиром Второй доминиканской лиги, а также MVP турнира.

В 2020 году он перешел в мексиканский "Венадос", а в 2021 году переехал в Боливию. Дорни, который сначала играл в "Реал Санта-Крус", затем перешел в клуб "Олвейс Рэди" и стал звездой команды.

Он забил 25 голов за один сезон и стал лучшим бомбардиром чемпионата Боливии. В 2023 году он забил в общей сложности 35 голов за клуб и сборную Доминиканской Республики, став одним из лучших среди стран КОНКАКАФ.

Ромеро, недавно забивший два гола и помог команде "Олвейс Рэди" выйти в третий этап Кубка Либертадорес", - гласит сообщение пресс-службы "Актобе".