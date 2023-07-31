"Актобе" подписал футболиста сборной Казахстана

Казахстанский защитник Тимур Рудосельский стал игроком "Актобе", сообщают Vesti.kz. Игрок уже заявлен за "красно-белых" на официальном сайте ПФЛК.

28-летний Рудосельский перешел в "Актобе" на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с армянским "Алашкертом", в составе которого провел девять матчей.

Рудосельский - воспитанник алматинского "Кайрата". Также он выступал за "Жетысу", "Окжетпес", "Кайсар", "Туран", израильский "Хапоэль" (Петах-Тиква), армянские "Лори", "Севан" и "Норованк". Играл за молодежную сборную Казахстана и вызывался в национальную команду.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23 8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23 9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11 14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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