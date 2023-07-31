"Актобе" подписал футболиста сборной Казахстана

Казахстанский защитник Тимур Рудосельский стал игроком "Актобе", сообщают Vesti.kz. Игрок уже заявлен за "красно-белых" на официальном сайте ПФЛК.
28-летний Рудосельский перешел в "Актобе" на правах свободного агента. Ранее он расторг контракт с армянским "Алашкертом", в составе которого провел девять матчей.
Рудосельский - воспитанник алматинского "Кайрата". Также он выступал за "Жетысу", "Окжетпес", "Кайсар", "Туран", израильский "Хапоэль" (Петах-Тиква), армянские "Лори", "Севан" и "Норованк". Играл за молодежную сборную Казахстана и вызывался в национальную команду.
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