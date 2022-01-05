"Актобе" подписал футболиста сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана по футболу Темирлан Ерланов продолжит карьеру в "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стороны вели переговоры и пришли к новому соглашению, которое рассчитано до конца нынешнего года. К Ерланову был интерес и со стороны других клубов, но "Актобе" оказался наиболее настойчив.

Таким образом, клуб продолжает активно подписывать игроков сборной Казахстана, в их числе уже есть Дмитрий Шомко, Ескендир Кыбырай, Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов и Арман Кенесов.

В минувшем сезоне Еранов провел 11 матчей за "Актобе" в рамках чемпионата и Кубка Казахстана. Ранее он выступал за "Ордабасы", "Тобол" и "Восток".

Отметим, что "Актобе" уже подписал и некоторых легионеров, включая Йоахима Адукора и Уго Видемона. Также клуб присматривается к кандидатурам Саломона Удо, Брайана Гарсии и Эмиля Балаева.