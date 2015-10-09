"Актобе" озвучил судьбу легионера с опытом игры за сборную

Румынский защитник Богдан Вэтэжелу покинул казахстанский клуб "Актобе", передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы "красно-белых", расставание произошло после истечения срока контракта.

Вэтэжелу присоединился к команде в начале 2024 года и за это время провёл 56 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав пять результативных передач.

Ранее футболист выступал за клубы Румынии и Чехии, включая "Университатя" (Клуж-Напока), "Университатя" (Крайова), "Яблонец", "Спарта" (Прага), "Металлул Решица", "СКМ Рымнику-Вылча" и "Стяуа II".

В разные периоды карьеры Вэтэжелу также вызывался в сборную Румынии.

