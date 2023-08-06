"Актобе" отзаявил российского нападающего

В заявке ФК "Актобе" на чемпионат Казахстана отсутствует нападающий Идрис Умаев, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На сайте ПФЛК Умаев указан в качестве отзаявленного игрока. Ожидается, что вместо 24-летнего футболиста "Актобе" включит в заявку белорусского полузащитника Дмитрия Бессмертного.
В нынешнем сезоне Умаев провел 12 матчей в чемпионате Казахстана и забил два гола. Ранее в КПЛ он также выступал за "Шахтер".
Напомним, что помимо Бессмертного "Актобе" в летнее трансферное окно подписал российского нападающего Романа Изотова, казахстанского защитника Тимура Рудосельского и израильского полузащитника Ихаба Ганаема.
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