"Актобе" отреагировал на решение КФФ лишить трех очков до старта чемпионата

Арены сразу трех клубов оказались не готовы к старту OLIMPBET-Чемпионата Казахстана. В списке оказался и стадион "Актобе". Казахстанская федерация футбола (КФФ) решила наказать их условным лишением трех очков. При этом "красно-белые" выступили с заявлением по сложившейся ситуации.

"Актобе", "Жетысу" и "Шахтер" лишили трех очков до старта чемпионата

"Разъясняем ситуацию по решению комиссии по сертификации Казахстанской федерации футбола, где на ФК "Актобе" наложено наказание в виде условного снятия 3 очков из турнирной таблицы чемпионата до полного устранения недостатков.

Совсем недавно комиссия по сертификации КФФ инспектировала резервный стадион ОДЮШОР № 8. Напомним, что на стадионе был постелен искусственный газон последнего поколения. Газон сертификацию прошел, однако были замечания по сооружению (раздевалки, кабинеты, телевышки и так далее). На сегодняшний день практически все замечания устранены. На стадионе ведутся ежедневные ремонтные работы.

Как вы знаете, в области как никогда выпали большие осадки в виде снега. Каждый день морозная погода, буран и снегопад. Поле замерзшее. Сейчас очистить его и привести в надлежащий вид невозможно. По прогнозам синоптиков минусовая температура продлится до 19 марта. К первому домашнему матчу, который пройдет 20 марта, поле готово не будет. С команды в виде наказания будут сняты условные 3 очка. Как только будет потепление и газон очистят от снега, стадион вновь будет проинспектирован. Если все работы будут приняты, команде вернут 3 очка.

Первый домашний матч, тем самым, команда проведет на нейтральном поле. Сейчас ведутся переговоры со стадионом "Астана Арена" (Нур-Султан)", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что первый тур будет разбит на два дня. 13 марта (суббота) сыграют "Кайрат" - "Жетысу", "Туран" - "Астана", "Атырау" - "Шахтер", 14-го числа (воскресенье) встретятся "Кайсар" - "Тараз", "Каспий" - "Актобе", "Тобол" - "Акжайык", "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК".

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