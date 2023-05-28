"Актобе" оторвался от "Кайрата" после победы в матче чемпионата Казахстана

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"Кайсар" и "Актобе" сыграли в заключительном матче 11-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Кызылорде завершилась минимальной победой гостей - 1:0. Единственный гол на 71-й минуте забил защитник Алибек Касым.
"Актобе" набрал 21 очко и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. "Красно-белые" на три балла оторвались от "Кайрата" и на одно очко отстают от "Кызыл-Жара", замыкающего топ-3 чемпионата Казахстана.
Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"
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