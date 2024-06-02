"Актобе" отменил сенсацию в матче КПЛ-2024

ФК "Актобе" в матче десятого тура КПЛ-2024 сыграл на выезде с туркестанским "Тураном", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте, где "Туран" принимает гостей завершилась минимальной победой "Актобе" со счетом 1:0. Примечательно, что туркестанцы до 77-й минуты сохраняли свои ворота в неприкосновенности, когда отличился легионер из Гаити Жайро Жан.

"Актобе" набрал 18 очков и возглавил таблицу КПЛ. У "Турана" семь баллов и 11 место.

В следующем туре "красно-белые" 16 июня сыграют на выезде с "Елимаем", а "Туран" 15-го встретится в гостях с "Кайсаром".