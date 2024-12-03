"Актобе" отказался от земляка Месси. Детали

Телеграм-канал Серый CARDINAL сообщил об уходе аргентинского полузащитника Лео Струмии из "Актобе", передает Vesti.kz.

В прошлом сезоне Струмия провел 21 матч в казахстанской премьер-лиге и результативными действиями не отметился. В этом сезоне его клуб завоевал бронзовые медали и кубок страны.

"По имеющейся информации легионер Южной Америки Леонель Струмия покинет стан красно-белых. С ним контракт продлеваться не будет", - пишет источник.

Ранее аргентинец выступал у себя на родине за "Клуб Атлетико Алумни", откуда позже уехал в Латвию, там он играл в составах "Лиепаи" и РФШ.

Отметим, что "Актобе" в межсезонье уже официально объявил об уходе полузащитника Армана Кенесова.