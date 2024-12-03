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"Актобе" отказался от земляка Месси. Детали

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"Актобе" отказался от земляка Месси. Детали ©ФК "Актобе"

Телеграм-канал Серый CARDINAL сообщил об уходе аргентинского полузащитника Лео Струмии из "Актобе", передает Vesti.kz.

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Телеграм-канал Серый CARDINAL сообщил об уходе аргентинского полузащитника Лео Струмии из "Актобе", передает Vesti.kz.

В прошлом сезоне Струмия провел 21 матч в казахстанской премьер-лиге и результативными действиями не отметился. В этом сезоне его клуб завоевал бронзовые медали и кубок страны.

"По имеющейся информации легионер Южной Америки Леонель Струмия покинет стан красно-белых. С ним контракт продлеваться не будет", - пишет источник.

Ранее аргентинец выступал у себя на родине за "Клуб Атлетико Алумни", откуда позже уехал в Латвию, там он играл в составах "Лиепаи" и РФШ.

Отметим, что "Актобе" в межсезонье уже официально объявил об уходе полузащитника Армана Кенесова.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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