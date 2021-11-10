"Актобе" определился с кандидатурой главного тренера

В будущем сезоне на посту главного тренера "Актобе", с высокой вероятностью, продолжит свою работу Владимир Муханов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Руководство западно-казахстанского клуба намерено продлить контракт с российским специалистом, который возглавил команду в августе нынешнего года. В девяти матчах КПЛ-2021 "Актобе" под руководством Муханова одержал три победы (все над аутсайдерами - "Жетысу", "Кайсаром" и "Тураном").

67-летний специалист уже в третий раз пришел в "Актобе", в период с 2006 по 2012 год он трижды выигрывал чемпионат Казахстана. В КПЛ-2021 "Актобе" финишировал на шестом месте, набрав 33 очка в 26 матчах.

В следующем году "Актобе" нацелен побороться за место в еврокубках и усилить состав. Ранее была информация, что клуб может подписать сразу нескольких игроков сборной Казахстана - Александра Марочкина, Исламбека Куата и Алексея Щеткина.