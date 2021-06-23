"Актобе" объявил об уходе второго футболиста за день

ФК "Актобе" и грузинский защитник Лаша Тотадзе приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.
Он присоединился к клубу в феврале этого года и провел в КПЛ девять матчей.
"ФК "Актобе" благодарит Лашу за игру и желает дальнейших спортивных успехов в карьере", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, что это уже второй футболист за день, с которым клуб расторг контракт. Ранее стало известно, что "Актобе" покидает Армен Манучарян.
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