"Актобе" расстался с первым футболистом после прихода Масудова

Футбольный клуб "Актобе" и Армен Манучарян расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба актюбинцев.

Армянский легионер пополнил состав "красно-белых" в феврале 2021 года. За это время сыграл 11 матчей в чемпионате Казахстана.

В его карьере также были "Ротор", "Пюник", "Бананц". Сыграл два матча за национальную команду в период 2017-2018 годов. Также в разное время привлекался к играм за юношескую и молодежную сборные Армении.

Отметим, что это первый трансфер на выход после прихода в "Актобе" нового тренера Вахида Масудова. Актюбинцы располагаются на на девятом месте в таблице, набрав 20 очков в 17 играх. Следующий матч в чемпионате проведут на выезде с "Шахтером" 27 июня.

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