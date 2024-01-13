"Актобе" объявил о назначении именитого менеджера

ФК "Актобе" объявил о назначении нового спортивного директора, сообщают Vesti.kz.

Эту должность в клубе занял 57-летний российский специалист Сергей Доронченко, который ранее работал в таких клубах, как "Анжи" и "Кубань".

С его именем связан приезд в РПЛ таких звезд как, Джибриль Сиссе, Маркос Пизелли и Ивелин Попов.