"Актобе" объявил о контракте с воспитанником киевского "Динамо"

Украинский футболист Дмитрий Коркишко перешел в "Актобе". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта не уточняются.

Последним его клубом был "Черноморец" из Одессы. Также 31-летний полузащитник на родине играл за "Полтаву" и киевский "Арсенал", а за границей - за белорусский "Минск", турецкий "Гиресунспор" и "Хатайспор".

Коркишко - воспитанник киевского "Динамо", но играл только за молодежные составы команды. При этом вызывался в юношеские сборные своей страны до 17 и 19 лет.

Ранее "Актобе" подписал ганского полузащитника Иоахима Адукора.

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