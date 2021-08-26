Клуб КПЛ подписал экс-футболиста сборной Ганы

Ганский полузащитник Иоахим Адукор стал футболистом "Актобе", сообщает Meta-ratings.kz.

27-летний Адукор играет на позиции опорного полузащитника, а также может закрыть позицию центрального защитника. До перехода в "Актобе" ганец играл за боснийский клуб "Сараево". Также в его карьере были такие клубы, как португальский "Трофенсе", французский "Безье", греческий "ОФИ Крит" и венгерский "Диошдьер".

В активе Адукора два матча за олимпийскую сборную Ганы U23 в 2015 году.

Опытный полузащитник призван решить проблему "красно-белых" в опорной зоне.

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