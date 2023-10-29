Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
29 октября 2023 года – День общенационального траура в Республике Казахстан
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Актобе" не смог победить в матче КПЛ с тремя пенальти

"Актобе" не смог победить в матче КПЛ с тремя пенальти
©ФК "Актобе"

"Актобе" в заключительном матче КПЛ-2023 сыграл вничью с "Жетысу", сообщают Vesti.kz.

Матч в Актобе завершился со счетом 2:2. На шестой минуте Шина вывел "красно-белых" вперед. Это был единственный гол, забитый с игры в этой встрече.

На 32-й и 38-й минуте Анес Рушевич оформил дубль. В обоих случаях игрок "Жетысу" отличился с пенальти.

 В начале второго тайма Максим Самородов, реализовав одиннадцатиметровый, установил окончательный счет - 2:2.

"Актобе" набрал 50 очков и завершил КПЛ-2023 на третьем месте. У "Жетысу" 29 очков и 11 место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Актобе ФК Жетысу ФК КПЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика

Реклама

Новости
Сегодня , 19:34
КПЛ
©ФК "Окжетпес" Стал известен третий неудачник КПЛ
Сегодня , 19:18
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" не смог победить в матче КПЛ с тремя пенальти
Сегодня , 19:05
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Астана" упустила победу в последнем матче КПЛ-2023
Сегодня , 18:55
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" сенсационно завершил КПЛ-2023 после завоевания чемпионства
Сегодня , 17:12
КПЛ
©ФК "Кайсар" "Кайсар" вырвал победу в матче КПЛ с "Кызыл-Жаром"
Сегодня , 16:59
КПЛ
©ФК "Тобол" Разгромом завершился матч "Тобола" в последнем туре чемпионата Казахстана
Сегодня , 16:52
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Атырау" и "Кайрат" не выявили победителя в заключительном матче чемпионата Казахстана
Сегодня , 08:55
КПЛ
©ФК "Астана" Прямая трансляция матчей заключительного тура чемпионата Казахстана по футболу
Вчера , 21:04
КПЛ
©ПФЛК Матчи заключительного тура чемпионата Казахстана пройдут без зрителей
Вчера , 18:31
КПЛ
©КФФ Европейский клуб подтвердил интерес к нападающему сборной Казахстана
Вчера , 16:30
КПЛ
©ФК "Шахтер" "Шахтер" сообщил об изменениях проведения матча с "Астаной" в связи c взрывом на шахте в Караганде
27 октября, 19:19
КПЛ
©vk.com/fctobol "Тобол" рискует потерять самого перспективного футболиста Казахстана
27 октября, 16:42
КПЛ
©instagram.com/rv.09 Игрок "Тобола" вернулся в сборную Казахстана после двухлетней дисквалификации
27 октября, 13:34
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Полузащитник "Кызыл-Жара" заинтересовал клуб РПЛ
27 октября, 13:11
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Сохранят Тагыбергена и отпустят игрока сборной Узбекистана? Кто останется в "Ордабасы" после чемпионства
26 октября, 21:10
КПЛ
©ФК "Астана" Экс-игрок "Астаны" рассказал о высокой зарплате в Казахстане и причинах своего ухода
26 октября, 20:32
КПЛ
©instagram.com/andreyulshin Легендарный в прошлом клуб захотел подписать футболиста "Кайрата"
26 октября, 18:16
КПЛ
©instagram.com/ofri_arad15 Игрока "Кайрата" вызвали в сборную на матчи отбора Евро-2024
26 октября, 16:24
КПЛ
©fcordabasy.kz "Ордабасы" сделал заявление после первого чемпионства в истории
26 октября, 13:46
КПЛ
©ФК "Кайрат" Уход бомбардира и трансферы игроков сборной Казахстана. "Кайрат" намерен бороться за чемпионство?
25 октября, 08:55
КПЛ
©КФФ Агент игрока сборной Казахстана рассказал о предложениях из Европы
24 октября, 18:38
КПЛ
©ФК "Окжетпес" Клуб КПЛ ожидают серьезные последствия из-за долгов. Подробности
24 октября, 13:50
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" отстранил главного таланта академии и может разорвать с ним контракт
24 октября, 07:45
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Под Лигу чемпионов? "Ордабасы" построят новый стадион после исторического чемпионства
23 октября, 16:31
КПЛ
©ФК "Астана" Сезон испытаний. Что не так с карьерой футболиста сборной Казахстана в "Астане"
23 октября, 10:59
КПЛ
©КФФ Сборная Казахстана узнала плохие новости перед решающими матчами отбора на Евро
23 октября, 08:47
КПЛ
©instagram.com/fcaktobe_official "Актобе" вынесли вердикт после упущенного шанса на чемпионство
23 октября, 07:06
КПЛ
©instagram.com/fc__ordabasy В России отреагировали на первое чемпионство "Ордабасы"
22 октября, 23:50
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Слезы Тагыбергена, троллинг "Актобе" и эмоции Шайзады после чемпионского матча "Ордабасы"
22 октября, 23:25
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Было обидно читать, что я не вернусь в футбол". Полузащитник "Кайрата" - о восстановлении после тяжелой травмы

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus