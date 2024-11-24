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В "Актобе" назвали причины, по которым не выиграли золото КПЛ-2024

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В "Актобе" назвали причины, по которым не выиграли золото КПЛ-2024 ©ФК "Актобе"

Капитан "Актобе" Леонель Струмия объяснил, почему команде не удалось выиграть чемпионство в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

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Капитан "Актобе" Леонель Струмия объяснил, почему команде не удалось выиграть чемпионство в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

"Повторюсь, ключевой причиной стали ошибки в матчах, где мы должны были брать очки. Вспомните поражение "Жетысу" и ничью с "Кайсаром". Нам нужно лучше анализировать игры, исправлять тактические недочеты и избегать потерь в матчах с аутсайдерами. "Актобе" должен всегда бороться за лидерство, и я верю, что вскоре клуб станет постоянным чемпионом", – заявил Струмия в интервью Meta-ratings.kz.

В прошедшем сезоне "Кайрат" занял первое место в чемпионате Казахстана. На втором расположилась "Астана", на третьем - "Актобе".

Струмия сыграл 21 матч в КПЛ, результативными действиями не отметился. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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