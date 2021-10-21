"Актобе" наказали за поведение болельщиков в матче с "Кайратом"

Cостоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ, сообщается на сайте организации.

Штрафом за неподобающее поведение зрителей наказан ФК "Актобе".

"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес клуба-соперника, официальных лиц матча, а также за вывеску баннера с нецензурными выражениями со стороны зрителей в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе" наложить штраф в размере 150 МРП, что составляет 437 550 (четыреста тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят) тенге. ФК "Актобе" уплатить штраф до 20 ноября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, "Кайрат" одержал гостевую победу над "Актобе" в матче 24-го тура.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport