"Актобе" - лидер? Как выглядит таблица КПЛ после 15-го тура

"Актобе" после разгрома "Астаны" в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу стал лидером по потерянным очкам, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Астана" сохранила первую строчку в турнирной таблице, но столько же очков теперь и у "Тобола" - 24. "Актобе" набрал 23 балла и поднялся на третье место. При этом у актюбинской команды есть игры в запасе.
Далее с 22 очками идут "Тараз" и "Каспий". А у "Ордабасы", "Атырау" и "Кайрата" по 20 баллов.
Ниже приведена полная таблица после 15-го тура КПЛ.
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