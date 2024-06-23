"Актобе" готовит замену Оразову

Главный тренер "Актобе" Дмитрий Парфенов высказал свое мнение об уходе полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова, передают Vesti.kz.
Российский специалист заявил, что будет обсуждать вопрос усиления состава в ближайшее время.
"Сейчас будет встреча с руководством. Будем разговаривать, будем определенные планы обговаривать, потому что усиление однозначно нужно — непросто этот график тащить. Думаю, мы найдем понимание. Какие-то варианты мы смотрели, нужно понять вопрос по нюансам в переговорах. А как отпустили Оразова? Ну, слушайте, у человека предложение из неплохого чемпионата, команда достаточно с именем... Наверное, просто пошли навстречу ему", - отметил Парфенов.
Напомним, 26-летний хавбек сборной Казахстана продолжит карьеру в датском клубе "Силькеборг". Рамазан присоединится к новой команде 26 июня – после открытия летнего трансферного окна.
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