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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ Вчера 23:55 Комментарии "Актобе" готовит замену Оразову ©ФК "Актобе" Главный тренер "Актобе" Дмитрий Парфенов высказал свое мнение об уходе полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова, передают Vesti.kz. Российский специалист заявил, что будет обсуждать вопрос усиления состава в ближайшее время. "Сейчас будет встреча с руководством. Будем разговаривать, будем определенные планы обговаривать, потому что усиление однозначно нужно — непросто этот график тащить. Думаю, мы найдем понимание. Какие-то варианты мы смотрели, нужно понять вопрос по нюансам в переговорах. А как отпустили Оразова? Ну, слушайте, у человека предложение из неплохого чемпионата, команда достаточно с именем... Наверное, просто пошли навстречу ему", - отметил Парфенов. Напомним, 26-летний хавбек сборной Казахстана продолжит карьеру в датском клубе "Силькеборг". Рамазан присоединится к новой команде 26 июня – после открытия летнего трансферного окна. Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22 2 Актобе 11 6 4 1 18-8 22 3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18 4 Елимай 11 4 6 1 15-13 18 5 Атырау 11 4 5 2 10-5 17 6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16 7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16 8 Астана 11 4 3 4 11-8 15 9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15 10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10 11 Туран 11 2 3 6 8-13 9 12 Женис 12 2 2 8 7-21 8 13 Шахтер 11 2 1 8 5-19 7 14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0 Перейти на страницу турнирной таблицы → Поделиться в соц. сетях:













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