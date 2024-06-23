"Актобе" едва не потерял лидерство в КПЛ

"Актобе" на домашнем стадионе в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана сыграл против карагандинского "Шахтера", передают Vesti.kz.

В первом тайме команды не сумели поразить ворота друг друга. Однако, во второй половине подопечные Дмитрия Парфенова продолжили давление на ворота гостей и добились своего.

После индивидуального прохода отличился доминиканский нападающий Дорни Ромеро.

В конце встречи "Шахтер" пытался спасти матч, однако оборона "Актобе" сыграла без помарок - 1:0.

Таким образом, "Актобе" после 11 матчей набрал 22 очка, "красно-белые" вместе с "Ордабасы" делят первое место в КПЛ.